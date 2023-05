„Jetzt greift Themen auf, die woanders keinen Platz finden“

Welcher Text ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?

Mir ist am meisten der Text „Der dritte Drink“ in Erinnerung geblieben. Als der Artikel rauskam, habe ich in Nürnberg in einer WG mit zwei Jungs gewohnt. Ich habe damals schon gearbeitet. Meine Mitbewohner haben noch studiert. Jeden Mittwoch trafen wir uns zum Stammtisch mit Freund:innen. Ich musste donnerstags arbeiten. Die Jungs halt nicht. Und da war dann immer die Regel: Okay, Anne, zwei Getränke sind fix. Ein dritter geht auch noch, aber danach geh ich heim. Und das habe ich auch durchgezogen. Ich habe nur dann mehr getrunken, wenn ich am nächsten Tag nicht arbeiten musste.



Was verbindest du mit SZ Jetzt?



Ich verbinde Jetzt mit dem Studium und der Phase danach. Ich bin heute in einer anderen Lebensphase. Die Themen sind nicht mehr so zentral wie vor zehn Jahren. Aber ich lese nach wie vor viele Jetzt-Artikel, habe Jetzt auf Instagram abonniert und lese mir gerne die Whatsapp-Chats durch.

Was würdest du dir in Zukunft von SZ Jetzt wünschen?

Ich fand die Kooperation mit dem Magazin Biber aus Wien mega cool, weil mir im deutschen Journalismus noch die Diversität fehlt, dieser andere Blickwinkel. Das könnte man mehr fördern.