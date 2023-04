Mythos Maximus

Das treue Tier wird nach wie vor verehrt von den traditionsbewussten englischen Pferde- und Fußballfreunden, am Wembley Park Boulevard residiert ein Pub namens White Horse.

Rückblickend könnte man glauben, dass sich alles, was der englischen Nationalmannschaft in ihrer Geschichte glückte oder widerfuhr, in Wembley zugetragen hätte, aber die Engländer spielten in ihren früheren Jahren nicht zwingend in Wembley, das 4:3 gegen Österreichs Wunderteam um Matthias Sindelar 1932 etwa wurde an der Stamford Bridge errungen. In Wembley aber fand und findet das FA-Cup-Final statt, während des Zweiten Weltkriegs allerdings nicht, da war Wembley eine Flüchtlingsnotunterkunft. Und selbstverständlich in Wembley fand im November 1953 das sogenannte „Spiel des Jahrhunderts“ statt, als eine englische Nationalmannschaft erstmals in England verlor. Ungarn gewann mühelos mit 6:3 und erteilte den Gastgebern eine Lektion über modernen Fußball. „All diese fantastischen Spieler waren für uns Männer vom Mars“, sagte Sir Bobby Robson später über seine Begegnung mit der Mannschaft um Ferenc Puskás.

Dass auch die allermeisten Deutschen mit dem Traditionsbegriff Wembley etwas anfangen können (und ihn nicht mit dem klangähnlichen Traditionsbegriff Wimbledon durcheinanderwerfen), liegt, einerseits, an großen dort errungenen Siegen.