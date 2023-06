Von Sin City zu Sports City

Es könnte kaum ein besseres Bild geben für den immensen Wandel im US-Profisport und den damit einhergehenden Wandel von Las Vegas. Von jenem Vegas von Bam-Bam und Bentley zu einer Profisport-Hochburg. Neben den zwei autofahrenden Mini-Hunden gibt es natürlich weitere Beispiele für das alt Image, etwa die Karawane aus Rittern, Tänzerinnen, Blechbläsern, Trommlern und Cheerleadern, die vor jedem Spiel der Knights vom Las Vegas Strip zur Arena marschiert. Oder die Tatsache, dass man wirklich an jeder Ecke und zu jeder Stunde auf ein Spiel – oder beliebig viele – wetten kann: in der Hotellobby am Automaten, unter der Statue des goldenen Ritters; in bar bei der sehr freundlichen Casino-Angestellten mit ihrem Ipad; in der Arena per App zum Wettbüro am Strip. Oder aber der Pastor im Golden-Knights-Trikot vor der Arena, der Besuchern anbietet, sie bei einem Sieg des Heimteams kostenlos zu verheiraten – unter einem Blumenbogen aus schwarz- und gold-gefärbten Rosen.

Die beiden Hunde sind sogar zu inoffiziellen Maskottchen der Spielermetropole geworden: Laut Besitzerin Diana Aranas werden die beiden im Herbst beim Formel-1-Rennen dabei sein und im Februar kommenden Jahres beim Super Bowl. Aus Sin City wird Sports City, jeder kann zumindest ein bisschen davon profitieren – und sei es mit zwei Hunden im ferngesteuerten Auto.

Las Vegas liefert von jeher, was die Leute woanders nicht kriegen

In Europa herrscht ja oft noch die Vorstellung, es müsse im Profisport ausschließlich um Sport gehen. Und erfahren die Leute, dass es nicht so ist, geben sich total entsetzt. In den USA ist völlig klar: Sport ist Teil der Unterhaltungsbranche, und das bedeutet nichts anderes als: Geldverdienen. Man kann das schrecklich finden, oder ehrlich. Las Vegas galt jahrzehntelang als Sin City, Stadt der Laster – eine weitere unzureichende Einschätzung. Es ist doch eher so: Las Vegas liefert von jeher, was die Leute woanders in dieser Form nicht bekommen oder aufgrund der Gesetzgebung nicht bekommen dürfen – wofür sie deshalb bereit sind, viel Geld zu bezahlen. Was Leute in Amerika derzeit haben wollen und dafür sehr viel Geld bezahlen, ist Profisport. Also gibt ihnen Vegas genau das.