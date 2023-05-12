Das Volontariat bei der SZ
Du erfährst auf dieser Seite alles, was du wissen musst: über den Bewerbungsprozess und über den Ablauf des Volontariats.
Für das Volontariat 2027 kannst du dich zwischen dem 1. und 30. September 2026 bewerben.
Wir schreiben Volontariate für folgende Schwerpunkte aus:
Kultur und Medien, Politik, Wirtschaft, Social/Video, Audio, Wissenschaftsjournalismus/MINT und Design/Foto/Animation.
Start der Ausbildung ist einheitlich der 1. April 2027.
Fragen und Antworten
Du hast Lust auf ein Volontariat bei der SZ? Hier findest du alle wichtigen Fragen und Antworten.
Was ist ein Volontariat?
In den Journalismus gibt es verschiedene Wege, viele Redaktionen setzen für eine Anstellung als Redakteur:in jedoch ein abgeschlossenes Volontariat voraus. Das Volontariat ist die Berufsausbildung im journalistischen Bereich. Der Abschluss hat somit auch Auswirkungen auf das spätere Gehalt in einem tarifgebundenen Medienhaus. Praxisnah lernst du als Teil einer Redaktion alle Bereiche der journalistischen Arbeit kennen. Nach dem Volontariat bist du ausgebildete:r Redakteur:in.
Welche Volontariate bietet die SZ an?
Die SZ bietet verschiedene Volontariate mit spezifischem Schwerpunkt an. Aber: In jedem Volontariat lernst du das journalistische Handwerk in allen Facetten kennen. Die konkreten Schwerpunkte ändern sich jedes Jahr. Ein klassisches one-fits-all-Volo bieten wir für den Jahrgang 2027 nicht an.
Wie ist die Bezahlung und welche Zusatzleistungen gibt es?
Als Volontär:in verdienst du gemäß dem Tarifvertrag des Deutschen Journalistenverbands ein Bruttomonatsgehalt von 2574 Euro im ersten Jahr und 2902 Euro im zweiten Jahr. Zusätzlich bezahlt die SZ ihren Volontärinnen und Volontären eine München-Zulage. Außerdem bekommst du ein vergünstigtes Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, Rabatt in der SZ-Kantine, günstige Ladetarife für E-Bike und E-Auto sowie den Egym-Wellpass.
Wie läuft die Ausbildung ab?
Das Volontariat dauert zwei Jahre. Zu Beginn deiner Ausbildung lernst du in einem vierwöchigen Kompaktseminar die Standards der SZ kennen und wirst in allen journalistischen Darstellungsformen geschult. Die Hälfte des Volontariats verbringst du in deinem Schwerpunktressort. Weitere Stationen sind der Newsdesk, der Visual Desk und die Lokalredaktion. Im zweiten Jahr kannst du zwischen verschiedenen Wunschstationen wählen. Es besteht auch die Möglichkeit, zwei bis drei Monate in unseren Parlamentsbüros in Berlin oder Brüssel zu verbringen. Die Ausbildung findet in Präsenz in der SZ-Redaktion statt. Ein Umzug nach München ist zwingend notwendig.
Welche Voraussetzungen muss ich für ein Volo bei der SZ mitbringen?
Bewerbende sollten eine gute Allgemeinbildung, sprachliches Talent und ein Grundverständnis für präzise, kritische Recherche mitbringen. Hilfreich ist, für den gewählten Schwerpunkt bereits Erfahrungen mitzubringen, etwa durch Praktika in anderen Medienhäusern. Willkommen sind aber auch Berufsausbildungen bzw. -erfahrung. Ein Hochschulstudium ist wünschenswert, aber nicht Voraussetzung. Journalismusfremde Ausbildungen oder Studienfachrichtungen sind willkommen. Journalistische Vorerfahrung ist von Vorteil, weil du dadurch leichter in den redaktionellen Alltag findest.
Die SZ bemüht sich um Vielfalt unter ihren Auszubildenden, denn je diverser eine Redaktion ist, je mehr Biografien, Sichtweisen und Weltbilder sie vereint, desto besser versteht sie die Lebensrealität ihrer Leser:innen. Interessierte mit untypischen Bildungswegen, besonderer Fachexpertise oder Familiengeschichte sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Ebenso freuen wir uns, wenn du Sprachen wie zum Beispiel Russisch, Arabisch oder Chinesisch sprichst. Ohnehin am wichtigsten ist: großes Interesse an unabhängigem Journalismus!
Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?
Die Bewerbungsphase für 2027 startet im September 2026. Dann kannst du deine Unterlagen über das Stellenportal der SWMH hochladen. Einsendungen oder Nachreichungen von Unterlagen per E-Mail oder Post vor oder nach dem Bewerbungszeitraum können wir leider nicht annehmen!
Die aussichtsreichsten Kandidat:innen erhalten spätestens Ende Oktober eine Einladung zu einem ersten Vorstellungsgespräch per Teams und bei Erfolg eine Einladung zum Bewerber:innen-Tag im November in München. Ob du ein Volontariat bei der SZ erhältst, erfährst du am darauffolgenden Tag.
Wie sollte meine Bewerbung aussehen?
Ein Motivationsschreiben soll vor allem einen persönlichen Eindruck von dir vermitteln. Es geht nicht darum, zu beweisen, wie gut du die SZ kennst, sondern zu zeigen: Wer bist du? Was reizt dich am Journalismus? Wieso möchtest du gern zur SZ und was könnte die Zeitung deiner Meinung nach besser machen? Neben deinem Lebenslauf solltest du außerdem ein paar Arbeitsproben anhängen und die Auswahl kurz begründen. Gern lernen wir dich zudem in einem kurzen Selfie-Video kennen.
Bis wann bekomme ich Rückmeldung auf meine Bewerbung?
Nach Ende der Bewerbungsfrist werten wir alle Bewerbungen aus. Wir wollen und werden jede einzelne Bewerbung aufmerksam lesen. Bei Hunderten Bewerbungen dauert das seine Zeit, gibt aber allen eine gerechte Chance. Bis Ende Oktober erfährst du in jedem Fall, ob du die erste Bewerber:innen-Hürde genommen hast und zum Vorstellungsgespräch per Teams eingeladen wirst.
Wie sollte ich mich auf das Bewerbungsgespräch und den Bewerber:innen-Tag vorbereiten?
Die eine Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Versuche jedenfalls, du selbst zu bleiben. Und es hilft, wenn du dich im Vorhinein mit der SZ auseinandergesetzt hast, also mit den Formaten und ihren Inhalten. Hast du einen SZ-Newsletter abonniert oder schon mal durch den SZ-Instagram-Account gescrollt? Weißt du über die aktuelle Nachrichtenlage Bescheid und kannst diese auch einordnen? Könntest du – möglichst konkret – benennen, was du an der SZ gut oder auch nicht so gut findest? Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, bist du schon mal gut gewappnet.
Wohin kann ich mich mit weiteren Fragen wenden?
Fragen zu den aktuellen Ausschreibungen beantworten unsere Volontärsbeauftragten Felix Hütten und Karin Kampwerth unter volontariat@sz.de
Die Volo-Projekte
Ein besonderer Teil des SZ-Volontariats ist das Volo-Projekt, das einmal im Jahr erscheint. Unter Anleitung erfahrener Redakteur:innen gestaltet jeweils ein Volo-Jahrgang einen Teil der SZ zu einem Thema, das er selbst aussucht. Gemeinsam entwickeln die Volontär:innen die dazugehörigen Geschichten, die sie anschließend selbst recherchieren, schreiben und digital aufbereiten.
Ein persönlicher Einblick
David Wünschel, ehemaliger SZ-Volontär, hat einen Eintrag für den SZ-Transparenz-Blog verfasst. Er schreibt darin über schwierige Momente im Bewerbungsgespräch, alltägliche Herausforderungen in der Ausbildung und über die Notwendigkeit größerer Diversität in der Auswahl von Volontär:innen.
Nach dem Volontariat
Die ehemalige SZ-Volontärin Lea ist mittlerweile Redakteurin im Ressort Investigative Recherche, der ehemalige Volontär Benedikt ist heute Redakteur im Buch Zwei. Die beiden erzählen, was sie an ihrer Volo-Zeit vermissen und was ihnen das Volontariat rückblickend gebracht hat.