Das Volontariat bei der SZ

Wie läuft die Ausbildung ab?

Acht neue Volontär:innen starten jedes Jahr bei der SZ. Die Volontariate beginnen nacheinander und nach individueller Absprache jeweils zum Monatsanfang. Das Volontariat dauert zwei Jahre. In dieser Zeit durchläufst du verschiedene Stationen der Redaktion. Das erste Jahr verbringst du am Newsdesk, in einer der Lokalredaktionen der SZ und am Visual Desk oder in deinem Schwerpunktressort. Ein paar Wochen verbringst du außerdem in der Bildredaktion, dem Social-Media-Team und beim SZ-Plus-Team. Im zweiten Jahr kannst du dir deine Wunschressorts aussuchen. Zwei Monate verbringst du außerdem in der Parlamentsredaktion in Berlin. Wenn du ein Schwerpunkt-Volontariat absolvierst, verbringst du neben den Wahlstationen insgesamt zehn Monate fest in deinem Schwerpunktressort.