Das Volontariat bei der SZ

Bewerbende sollten eine gute Allgemeinbildung, sprachliches Talent und ein Grundverständnis für präzise, kritische Recherche mitbringen. Hilfreich ist, für den gewählten Schwerpunkt bereits Erfahrungen mitzubringen, etwa durch Praktika in anderen Medienhäusern. Willkommen sind aber auch Berufsausbildungen bzw. -erfahrung. Ein Hochschulstudium ist wünschenswert, aber nicht Voraussetzung. Journalismusfremde Ausbildungen oder Studienfachrichtungen sind willkommen. Journalistische Vorerfahrung ist von Vorteil, weil du dadurch leichter in den redaktionellen Alltag findest.

Die SZ bemüht sich um Vielfalt unter ihren Auszubildenden, denn je diverser eine Redaktion ist, je mehr Biografien, Sichtweisen und Weltbilder sie vereint, desto besser versteht sie die Lebensrealität ihrer Leser:innen. Interessierte mit untypischen Bildungswegen, besonderer Fachexpertise oder Familiengeschichte sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Ebenso freuen wir uns, wenn du Sprachen wie zum Beispiel Russisch, Arabisch oder Chinesisch sprichst. Ohnehin am wichtigsten ist: großes Interesse an unabhängigem Journalismus!