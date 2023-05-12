Das Volontariat bei der SZ

Du interessierst dich für ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung?
Dann bist du hier genau richtig!

7. September 2026

Du erfährst auf dieser Seite alles, was du wissen musst: über den Bewerbungsprozess und über den Ablauf des Volontariats.

Für das Volontariat 2027 kannst du dich zwischen dem 1. und 30. September 2026 bewerben.

Wir schreiben Volontariate für folgende Schwerpunkte aus:

Kultur und MedienPolitik, Wirtschaft, Social/Video, Audio, Wissenschaftsjournalismus/MINT und Design/Foto/Animation.

Start der Ausbildung ist einheitlich der 1. April 2027.

Fragen und Antworten

Du hast Lust auf ein Volontariat bei der SZ? Hier findest du alle wichtigen Fragen und Antworten.

Die Volo-Projekte

Ein besonderer Teil des SZ-Volontariats ist das Volo-Projekt, das einmal im Jahr erscheint. Unter Anleitung erfahrener Redakteur:innen gestaltet jeweils ein Volo-Jahrgang einen Teil der SZ zu einem Thema, das er selbst aussucht. Gemeinsam entwickeln die Volontär:innen die dazugehörigen Geschichten, die sie anschließend selbst recherchieren, schreiben und digital aufbereiten.

Volo-Projekt 2026

Schwerpunkt
Bei Nacht
Wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, öffnet sich ein ganz eigener Raum. Sieben Geschichten über Menschen, Orte und Momente, die erst sichtbar werden, wenn es dunkel wird.
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Volo-Projekt 2025

Schwerpunkt "Zuversicht"
Hoffnung in Krisenzeiten
Positive Zukunftsvisionen sind derzeit Mangelware, aber gerade deshalb so wichtig: Sieben Geschichten über und mit Zuversicht.
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Volo-Ausgabe 2024

Gesellschaft
Leben auf dem Land
Deutschland, das ist nicht nur Berlin, Hamburg oder München, sondern auch alles dazwischen. Elf Geschichten über Menschen, die auf dem Dorf leben, lieben und arbeiten.
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Volo-Ausgabe 2023

Türkei und Griechenland
Unterwegs in der Ägäis

Hier prallen Gegensätze aufeinander: kulturelle Einflüsse aus drei Kontinenten, Armut und Reichtum, Urlaubsträume und Flüchtlingsdramen. Die Volontär:innen der SZ sind in die Mittelmeerregion zwischen Griechenland und der Türkei gereist und haben sie von allen Seiten beleuchtet.

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Ein persönlicher Einblick

David Wünschel, ehemaliger SZ-Volontär, hat einen Eintrag für den SZ-Transparenz-Blog verfasst. Er schreibt darin über schwierige Momente im Bewerbungsgespräch, alltägliche Herausforderungen in der Ausbildung und über die Notwendigkeit größerer Diversität in der Auswahl von Volontär:innen.

Transparenz-Blog
Wie läuft ein SZ-Volontariat ab?

Sechs Auszubildende lernen jedes Jahr in der SZ-Redaktion das journalistische Handwerk. Volontär David Wünschel über schwierige Fragen im Bewerbungsgespräch, alltägliche Herausforderungen und die Notwendigkeit größerer personeller Diversität.

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Nach dem Volontariat

Die ehemalige SZ-Volontärin Lea ist mittlerweile Redakteurin im Ressort Investigative Recherche, der ehemalige Volontär Benedikt ist heute Redakteur im Buch Zwei. Die beiden erzählen, was sie an ihrer Volo-Zeit vermissen und was ihnen das Volontariat rückblickend gebracht hat.

Redaktion: Karin Kampwerth, Iris Spiegelberger, Felix Hütten; Digitale Umsetzung: Tobias Bug, Lisa Hingerl

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