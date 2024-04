Land unter in Russland

So wie jetzt in Dutzenden Regionen Russlands. Wegen Dauerregens und einer schnellen Schneeschmelze steigt der Pegel des Urals am Wochenende binnen weniger Stunden um mehrere Meter. Auch in Kasachstan ist die Lage angespannt. Präsident Kassym-Jomart Tokajew spricht von der größten Naturkatastrophe der letzten 80 Jahre.