In den Fluten

Leibnitz, Steiermark

Feuerwehrwagen stehen vor einer überfluteten Brücke über die Sulm am Ortsausgang von Leibnitz in der Steiermark. In den nach heftigen Regenfällen bereits teils überschwemmten Gebieten im Süden Österreichs hatte es in der Nacht zum Samstag weiter geschüttet.