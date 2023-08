Flucht vor den Flammen

„Es liegen sehr schwierige Tage vor uns mit Nordwest- bis West-Nordwest-Winden am Freitag und Samstag, die das Feuer in Richtung Yellowknife treiben würden“, vermutet die Feuerwehr. Wenn es nicht regne, wonach es aussieht, dann könne es schon am Wochenende den Stadtrand erreichen, davor warnte auch die Bürgermeisterin Rebecca Alty. Es kann schnell gehen.



Allein die Stadt Calgary will 5000 Flüchtende aus dem 1800 Kilometer entfernten Krisengebiet aufnehmen. Die Menschen in der Nachbarprovinz Alberta erinnert die aktuelle Szenerie an das Jahr 2016, als 2400 Gebäude in der Stadt Fort McMurray von Flammen zerstört wurden. Damals verließen 90 000 Einwohner notgedrungen ihre Heimat, es dauerte mehr als ein Jahr, bis die Brände offiziell für gelöscht erklärt wurden. In diesem Jahr mussten insgesamt fast 200 000 Kanadier irgendwo Unterschlupf suchen, weil sich die Flammen nicht mehr kontrollieren ließen.