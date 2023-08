Das Belohnungszentrum

Konstanten gibt es dabei natürlich, allen voran beim Bier. Aber wer jetzt denkt, nur weil man am Tresen bei der Bestellung von „ein Helles“ ein Augustiner bekommt, dass die Vormachtstellung der Brauerei von 1328 in dieser Stadt nach wie vor völlig unangetastet sei, der irrt, zumindest hier. Guzahn-Thierer sagt: „Augustiner wird schon noch am meisten verkauft, aber Giesinger holt stark auf.“ Was auch am Radler liegt, das man hier nur von den Newcomern von der anderen Isarseite bekommt. Tegernseer ist irgendwo dazwischen, hat aber wie auch Augustiner einen eigenen Kühlraum im Kiosk, was bei 80 Quadratmetern Gesamtfläche ein großes Privileg ist.

Klar ist nach wenigen Schritten ins Innenleben dieses Konsum-Kastens: Freizeit-Begleiter sind in dieser Stadt, zumindest wenn man nach dem Angebot und der Nachfrage an diesem sehr zentralen Ort geht, Nikotin, Zucker, Fett und Alkohol, und da gerne ein Bier. Bis zu 350 Kästen lagern hier an der Brücke, darunter etwa Sorten wie etwa das neue Chili-Bier, mit einer echten Schote in der Flasche.

Irgendwann drehte sich das Verhältnis Bier und "Buntware"

„Ich vertrage ja scharf“, sagt Guzahn-Thierer, als er hinten auf die kleine Terrasse mit Blick auf den Fluss tritt, „aber das brennt schon total.“ Wenn man die Gruppe von vier Jugendlichen betrachtet, die gerade am Eingang vorbeischlurfen und sich gegenseitig mit Schubsern, „Digga“ und „Oida“ traktieren, ist der Gedanke nicht abwegig, dass manche Biere sich hier vor allem auch deshalb verkaufen, weil man sie zum Beispiel als Trink-Mutprobe einsetzen kann. Aber das ist Mutmaßung, Guzahn-Thierer hat Fakten.

Als er 1997 nach München kam, er hatte Hotelfachmann in einem Landhotel gelernt und wollte in die Großstadt, jobbte er zunächst „als Facility Manager“ im Klinikum rechts der Isar. Ein Freund erzählte ihm, dass er sich am Kiosk etwas dazuverdienen würde, Guzahn-Thierer machte mit. Die Isar war noch nicht renaturiert, „das Gras auf der Wiese wurde zwei Mal im Jahr geschnitten und der Kiosk hatte immer erst ab Mittag geöffnet“, und im jetzt wieder geschlossenen Käfer gegenüber war noch eine Videothek beheimatet. Der Kiosk hatte 800 sogenannte Buntware-Titel, also Illustrierte, dafür kaum Bier.