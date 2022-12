„Ich bin nicht bereit, geschlagen und vergewaltigt zu werden“

Ilya aus Samara hat zu Beginn des Krieges jeden Tag protestiert. Das hat er nun aufgegeben. Die Gleichgültigkeit von Teilen der russischen Gesellschaft und die staatliche Repression haben ihn entmutigt.

„Als ich von den Panzern hörte, die in Richtung Kyiv rollten, habe ich mich zum ersten Mal wie ein Bürger eines faschistischen Staates gefühlt. Es war ein völliger Schock. Ich wusste nicht, wie ich weiterleben sollte. Am Abend ging ich auf den zentralen Platz von Samara, um zu protestieren. Es war fast niemand dort, außer einige spazierende Erwachsene mit ihren Kindern und höchstens ein Dutzend Demonstrierende. Die Polizei war wesentlich in der Überzahl.

In der ersten Woche des Krieges ging ich jeden Tag auf die Straße, um zu protestieren. Gegen das Töten ukrainischer Zivilistinnen und Zivilisten, gegen das sinnlose Sterben russischer Soldaten, gegen die Isolierung Russlands und den Zusammenbruch unseres vertrauten Lebens. Ich habe keine Slogans gerufen, ich stand einfach auf dem Platz – und glaub mir, in unserer Region ist das schon eine Protestaktion.

„Ich kam zu dem Schluss, dass es für mich keinen Sinn mehr machte, in einer solchen Gesellschaft zu protestieren. Ich wurde depressiv“

Am 3. März habe ich dann aufgehört, an den Protesten teilzunehmen. An diesem Tag hatte Ikea seine Geschäfte in Russland zum letzten Mal geöffnet. Und Massen von Russ:innen gingen einkaufen. Diese Tatsache hat mich fertig gemacht. Anstatt sich in Massen zu versammeln und gegen die Ermordung von Zivilistinnen und Zivilisten in einem Nachbarland zu protestieren, investierten die Menschen ihre Zeit und Energie lieber in den Kauf von Tellern und Sofas. Während in der Ukraine Menschen starben, standen die Menschen in Russland bei Ikea Schlange. Damals war das Gesetz über die ‚Verunglimpfung der Armee‘ (Anm. d. Red.: Das Gesetz wurde am 4. März 2022 verabschiedet und sieht unter anderem für die Verbreitung „falscher Informationen“ über die russischen Streitkräfte hohe Geldbußen und Haftstrafen bis zu 15 Jahren vor) noch nicht in Kraft und es war möglich, seinen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen. Ich kam zu dem Schluss, dass es für mich keinen Sinn mehr machte, in einer solchen Gesellschaft zu protestieren. Ich wurde depressiv, und das hielt sechs Monate lang an.

Zur gleichen Zeit tauchten immer mehr Autos mit Z-Aufklebern auf (Anm. d. Red.: Das „Z“ steht symbolisch für die Zustimmung zum Krieg). War ich verrückt oder waren die Leute um mich herum verrückt geworden? Der Krieg war zu einem Wendepunkt geworden – die Gesellschaft spaltete sich in Menschen, mit denen man reden konnte, und jenen, mit denen man nicht reden konnte. Mein bester Freund gehört leider zu letzterer Gruppe. Nach Kriegsbeginn habe ich aufgehört, mit ihm zu sprechen. Er ist Polizist und hält Menschen, die sich gegen den Krieg stellen, für Vaterlandsverräter. Mein Protest besteht nun darin, dass ich versuche, mit Menschen zu sprechen, die zuhören – nicht um ihre Meinung zu ändern. Aber zumindest, um ihnen mitzuteilen, was wirklich los ist. In diesen fast zehn Monaten haben einige Leute in meinem Umfeld ihren Standpunkt von ‚so einfach ist das nicht‘ zu ‚dieser Krieg hätte nie stattfinden dürfen‘ geändert. Wir haben einen kleinen Kreis geschaffen, in dem wir uns gegenseitig unterstützen.

„Die Menschen haben mehr Angst davor, sich vor einer Vorladung zu drücken, als davor, in den Krieg zu ziehen“

Bereits in der ersten Kriegswoche erfuhr ich, dass ein junger Mann, mit dem ich in dieselbe Schule gegangen war, in den ersten Kriegstagen bei den Kämpfen rund um Kyiv gestorben war. Er war noch nicht einmal 30 Jahre alt. Ein paar Wochen später starben zwei weitere Bekannte. Und als im September die Mobilisierung begann, sah ich, wie Bekannte auf Einberufung in den Kampf zogen. Das macht einen mutlos. Die Gesellschaft ist nicht ideologisch verblendet – sie ist träge. Die Menschen haben mehr Angst, sich vor einer Vorladung zu drücken, als in den Krieg zu ziehen.

Ich liebe es, den Sonnenaufgang neben dem Sportpalast in Samara zu beobachten. Gleich zu Beginn des Krieges hängten sie einen riesiges ‚Z‘ daran – mehrere Stockwerke hoch. Es muss auf minderwertigem Material gedruckt worden sein, denn nach ein paar Monaten begann es, sich abzulösen. Das Bild war für mich ein Symbol für den bevorstehenden Niedergang dieser Regierung. Wenn es mir schlecht geht, erinnere ich mich an das verblasste ‚Z‘ und hoffe, dass die Tage des Regimes gezählt sind.“