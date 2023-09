„Ein Dorf in der Region wurde fast ausgelöscht“

„Es hat uns das Herz zerrissen, als wir erfahren haben, was passiert ist. Einige meiner Familienmitglieder, unter anderem mein Opa und meine Tante, haben ihre Häuser verloren. Viele Gebäude im Dorf sind komplett zerstört und nicht mehr bewohnbar.



Es bestürzt mich, dass mein Opa sein Haus verloren hat. Dieses Haus, das ich aus meiner Kindheit in Marokko kannte und von all den Besuchen in den Sommerferien. Das war der Ort, an dem sich unsere ganze Familie versammelt hat. Sein Lieblingsort war die Terrasse mit Blick auf die Moschee, die er wegen seiner Gehprobleme nicht mehr so oft besuchen kann. Wenn er sein Gebet auf dieser Terrasse verrichtete, fühlte er sich verbunden mit den anderen Betenden in der Moschee. Er ist jetzt bei meinem Onkel und dessen Frau untergekommen.

Bei dem ersten großen Beben in der Nacht von Freitag auf Samstag waren die meisten Dorfbewohner noch wach. Das war gut, denn viele konnten so rechtzeitig aus ihren Häusern raus, um sich vor den einstürzenden Dächern und Wänden zu schützen. Die Männer, die unterwegs waren, rannten sofort nach Hause zu ihren Familien. Bei uns im Dorf ist es so, dass die meisten Männer nur während der Sommerzeit im Dorf sind. Sie arbeiten ansonsten in den umliegenden Städten, die teilweise 100 bis 200 Kilometer weit weg sind, vor allem auf Baustellen. Deswegen konnten sie schnell helfen, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Die Umstände waren schwierig. Es gab einen Stromausfall, doch die Helfer hatten immerhin noch ihre Handytaschenlampen. Alle haben herumgefragt, bei wem noch welche Familienmitglieder fehlen.