„Hier in Hessen gehen wir seit fünf Jahren in eine ganz falsche Richtung. Rechtes Gedankengut wird immer stärker. Das liegt vor allem daran, dass es an politischer Bildung mangelt. Das wiederum wird von rechten Parteien ausgenutzt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass linksextreme Ansichten zunehmen. Beide Pole sind in meiner Wahrnehmung sehr präsent.

Von den Landtagswahlen habe ich in Frankfurt nicht wirklich etwas mitbekommen. Man muss gezielt danach suchen, um auf dem neusten Stand zu sein. Für politikverdrossene Menschen, die nicht jeden Tag mit der Politik zu tun haben, wäre es hilfreicher, einen einfachen Zugang zu den Zielen und Ansichten der einzelnen Parteien zu schaffen. Doch dafür müssten die Politiker:innen und Parteien mehr Präsenz zeigen, momentan sind sie zu fern für die Bürger:innen. Außerdem muss die Politik in einfacher Sprache erklärt werden, damit auch jede:r Bürger:in alles versteht. Auch in den Schulen sollte mehr über die Umwelt, den Klimaschutz, verschiedene Kulturen, Religionen oder auch gleichgeschlechtliche Ehen gesprochen werden. Von der Politik fühle ich mich momentan überhaupt nicht abgeholt.”