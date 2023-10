„Manchmal habe ich Angst, dass mein Geld künftig nicht reichen wird“

„Am meisten Sorgen macht mir der Rechtsruck in Bayern – und in ganz Deutschland. Dieser ist mir unter anderem dadurch bewusst geworden, dass meine beste Freundin jetzt oft problematische Sätze raushaut. Sie beschwert sich zum Beispiel, dass so viele Migranten in Bayern unterwegs seien. Das macht mir schon Angst. Ich sage dann zu ihr, dass ich das nicht okay finde. Ich würde gerne mehr sagen, aber ich fürchte, dass unsere Beziehung daran zerbrechen könnte.

Ich bin eine politisch sehr linksorientierte Person und setze mich für Gleichberechtigung und gegen Rassismus ein. Und ich habe das Gefühl, dass meine Werte in der bayerischen Politik nicht widergespiegelt werden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es sowieso nichts bringt, wählen zu gehen. Auf der anderen Seite denke ich mir: Wenn ich nicht wähle und das Ergebnis nicht so wird, wie ich es gerne hätte, dann kann ich mich nicht beschweren.

Wen ich dieses Mal wähle, weiß noch nicht. Es gibt keine Partei, der ich zu 100 Prozent zustimmen würde. In meinem Bezirk hatten wir vor kurzem ein Speed-Dating mit den Abgeordneten aller großen Parteien außer der AfD. Das war interessant. Davon abgesehen habe ich den Wahlkampf nicht wirklich verfolgt. Ich meide derzeit Nachrichten so gut wie möglich, weil sie so negativ sind. Aber manche Schlagzeilen bekommt man trotzdem mit. Das mit Aiwanger ist bei mir hängengeblieben und ich werde nochmal nachschauen, was genau da passiert ist.

Mir ist meine finanzielle Unabhängigkeit sehr wichtig. Ich bekomme BAföG und ein Honorar für mein Ehrenamt. Gerade bin ich auf der Suche nach einem Nebenjob, damit ich nicht mehr so viel nachdenken muss, was ich mir kaufen kann. In manchen Monaten komme ich gut mit meinem Geld zurecht, in manchen Monaten weniger. Die Inflation hat man vor allem als Student krass gespürt.

Wenn ich demnächst mit dem Studium fertig bin, muss ich aus dem Studentenwohnheim raus und auf Wohnungssuche gehen. Davor habe ich ein bisschen Angst, weil die Mieten so hoch sind und es kaum freie Wohnungen gibt. Und dann muss die Wohnung auch noch passen: Weil ich im Rollstuhl sitze, wäre es gut, wenn es einen Aufzug und eine Dusche gibt, in der ich easy duschen kann. Trotz der Ängste, die ich habe, bin ich aber insgesamt positiv.“