Wir Löwenfrauen

Ich war dreizehn Jahre alt und stand mit meiner elfjährigen Schwester am Flughafen in Teheran, als eine Frau mit Tschador (ein iranischer Ganzkörperschleier) auf uns zukam: „Mitkommen.“ Ich drehte mich nach unserem Vater um, doch er war nicht zu sehen. In öffentlichen Gebäuden in Iran sind Eingänge und Warteschlangen nach Geschlechtern getrennt. Mit meiner Schwester an der Hand folgte ich der Frau in ein Hinterzimmer. „Krempel deine Ärmel herunter und binde deine Haare unter deinem Kopftuch zu einem Zopf“, verlangte sie von mir.



Mir wurde klar: Das war die Gashe-Ershad, die Sitten-Polizei. Ich tat, was sie mir befohlen hatte. Mit zittriger Stimme erklärte ich, dass wir aus Deutschland kamen und es nicht besser wussten. Und hatte Glück: Sie ließ uns ziehen. Sie hätten mich mitnehmen können auf ihr Revier. Sie hätten mich inhaftieren können. Sie hätten mich ermorden können.

Wie sie es mit Zhina getan haben.

Zhina Mahsa Amini wurde am 13. September von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, weil unter ihrem Kopftuch ihre Haarsträhnen zu sehen waren. Sie starb drei Tage später, mutmaßlich durch Polizeigewalt. Ihre Ermordung löste die landesweit größten Proteste seit der Grünen Bewegung im Jahr 2009 aus. Nun hat die iranische Regierung das Internet gedrosselt. Die Protestierenden sollen sich nicht organisieren können. Doch viele vermuten: Jetzt geht das Töten richtig los. Während des letzten landesweiten Internet-Shutdowns im November 2019 wurden 1500 Tote registriert. In den sozialen Netzwerken werden derzeit immer wieder Bilder von jungen Frauen geteilt, die demonstriert haben und jetzt nicht mehr leben, erschossen von der Polizei. Mindestens 76 Demonstrant:innen sind seit Beginn der Proteste laut der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights von Sicherheitskräften getötet worden.

Das macht mir Angst. Nie habe ich mich so allein gefühlt wie in dem Moment, als hinter meinen Nachrichten an meine Familie in Iran nur noch ein Haken zu sehen war. Während ich in meiner Instagram-Story auf die Geschehnisse in Iran aufmerksam machte, kam darauf kaum eine Antwort aus meinem Bekanntenkreis in Deutschland. Auch auf den Websites der großen deutschen Tageszeitungen war in diesem Moment nichts von Zhina Mahsa Amini und den Protesten zu lesen.

„Wenn es darauf ankommt, werden wir allein gelassen“, schoss es mir durch den Kopf.

Wo ist Annalena Baerbocks „feministische Außenpolitik“?

Ich musste an all die Male denken, als meine Eltern und ich Nicht-Iraner:innen zu uns nach Hause eingeladen haben, um ihnen persisches Essen anzubieten. All die Male, als ich in meiner Studentenküche persischen Tee für meine Freund:innen gekocht habe. Für mich war er kostbar, wir hatten ihn von unserer letzten Reise aus Iran mitgebracht. All die Male, als wir auf persische Partys auch nicht-iranische Angehörige mitgebracht haben. Natürlich waren sie willkommen. All die Male, als ich von der persischen Kultur erzählt, Musik geteilt und Bücher verliehen hatte an die, die interessiert waren. All die Male, als ich von den traumatischen Erlebnissen meiner Familie aus Iran erzählt habe, in der Hoffnung, die Menschen würden mehr Richtung Iran schauen.

Wo waren all diese Menschen jetzt? Wo war Annalena Baerbocks „feministische Außenpolitik“?

Mein Vater floh 1986 während des Iran-Irak-Kriegs nach Deutschland. Ihm fehlte in Iran die Freiheit zu denken, die Freiheit zu sprechen, die Freiheit zu sein. Unsere Familie in Iran können wir nur alle paar Jahre besuchen. Ich tanze nicht auf den Hochzeiten dort, ich trauere nicht auf den Beerdigungen. Ich war nicht da, als meine Cousine ihr erstes Kind bekommen hat, und auch nicht, als meine Oma auf dem Sterbebett im Krankenhaus nach uns gefragt hat. Ich genieße die schönen Momente mit meiner Familie in Iran. Doch wir entwickeln uns nicht gemeinsam. Wir entwickeln uns gleichzeitig. Jedes Mal, wenn ich in Iran bin, muss ich daran denken, wie mein Leben hätte aussehen können, wenn mein Vater nicht diese eine Entscheidung getroffen hätte.