„Wir Frauen gelten als zweitrangige Menschen – halb so wertvoll wie Männer“

Die Familie stimmte meiner Wahl zu. In den ersten Monaten nach der Hochzeit bat mich mein Mann, bei Familienfeiern ein Kopftuch zu tragen. Aber als ich nein sagte, bestand er nicht darauf, und dann gewöhnte er sich daran, dass ich meinen Kopf nicht bedeckte. Wir mögen uns in manchen Fragen nicht einig sein, aber wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten einvernehmlich, er respektiert meine Entscheidungen.

Als wir heirateten, fing ich an, meine langjährigen Träume zu verwirklichen – ich ging zum Studieren, um Übersetzerin zu werden, ich fing an, öfter mit meinen Freunden auszugehen und Musik zu hören. Auch solche scheinbar einfachen Dinge sind für eine Frau in Iran nicht einfach. Nach der Heirat erhält der Ehemann unbegrenzte Macht. Auch wenn er sie nicht nutzen will, muss sich die Frau ständig an ihn wenden. Um zum Beispiel zur Uni zu gehen oder das Land zu verlassen, brauche ich die Erlaubnis meines Mannes. Ich vertraue meinem Partner, aber natürlich habe ich trotzdem Angst, dass er eines Tages die ihm vom iranischen Regime gegebene Macht nutzen will. Er könnte zum Beispiel eine zweite Frau nehmen.

„In Iran liegt die Verantwortung für das Verlangen eines Mannes vollständig bei der Frau“

Selbst mit einem Ehemann ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit für eine Frau in Iran voller Kontrolle und potenzieller Gefahr. Einmal wurden mein Mann und ich von der Sittenpolizei angehalten, weil der letzte Knopf meines Mantels fehlte. Mein Mann wurde wütend und sagte zu den Polizisten: Ich schaue nicht auf den Saum des Mantels meiner Frau, warum macht ihr das? Als Reaktion darauf begann die Polizei, ihn zu beleidigen – sie sagte, er sei kein Mann, da er seine Frau nicht genug kontrollierte. Sie gaben mir eine Nadel und ließen uns erst gehen, nachdem ich den Saum meines Mantels damit befestigt hatte.



In Iran liegt die Verantwortung für das Verlangen eines Mannes vollständig bei der Frau. Einmal fuhr ich in einem „kurzen“ Mantel in einem Bus und ein Mann fing an, mich anzufassen. Ich schlug ihn und er schlug mich zurück und sagte, wenn ich es nicht wollen würde, würde ich nicht „so“ herumlaufen. Es ist unmöglich, in solchen Fällen Gerechtigkeit zu erlangen, weil das Regime auf der Seite von Menschen wie meinem Täter steht.