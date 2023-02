Deutschland, wir müssen reden

Auf Twitter schreibt es sich leicht, dass „Rechtsextremismus eine Gefahr für unsere offene Gesellschaft“ sei. Gleichzeitig spricht der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz kurz nach Silvester bei Markus Lanz von „kleinen Paschas“, wenn er Menschen meint, deren Eltern oder Großeltern aus dem sogenannten Mittleren und Nahen Osten sowie Nordafrika stammen. Waren die Opfer in Hanau für den Täter genau das, „kleine Paschas“? Waren sie es für Friedrich Merz und jene, die ihm zustimmen? Und du, Deutschland, gibst dieser Stigmatisierung immer wieder eine gesellschaftlich anerkannte Bühne, oft widerspruchslos. Dabei beginnt Rassismus nicht erst, wenn ein Rassist auf die Idee kommt, Menschen zu erschießen, sondern wenn auf rassistische Worte kein Widerspruch kommt. Der Täter bekommt seine geistige Munition in unseren Talkshows, in unseren Parlamenten, auf unseren Familienfesten, in unseren WG-Küchen.



Für alle Mitglieder deiner Gesellschaft einzustehen, hieße, wirklich Verantwortung zu übernehmen

Wer unermüdlich arbeitet, wer keine Ruhe gibt, das sind die Angehörigen: Sie halten Reden, organisieren Ausstellungen, gründen Initiativen – wie die Bildungsinitiative Ferhat Unvar und die Initiative 19. Februar. Die Betroffenen können nichts für das, was passiert ist. Doch sie sind es, die – traumatisiert und ohne dafür entlohnt zu werden – am intensivsten dafür kämpfen, dass sich die Gesellschaft verändert. Dass du, Deutschland, dich veränderst. Das Wort Aufarbeitung enthält nicht umsonst das Wort „Arbeit“.

Für alle Mitglieder deiner Gesellschaft einzustehen, hieße, endlich wirklich Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen eine Rassismusstudie bei der Polizei. Müssen rechte Netzwerke bundesweit zerschlagen. Antirassistische Bildungsarbeit in allen Institutionen fördern. Initiativen von Betroffenen finanziell unterstützen. Wir brauchen verpflichtende diskriminierungssensible Trainings für Polizei und Psycholog:innen, für Mediziner:innen und Menschen in der Justiz, für alle Journalist:innen – und am besten auch für alle Arbeitgeber:innen. Besonders für diejenigen, die sich selbst nicht rassistisch finden und die offen daran zweifeln, wie verbreitet Rassismus auch in Deutschland ist – als wäre Rassismus bloß eine Frage der eigenen Meinung, als hätten Unbetroffene darüber die Deutungshoheit.