Pluto könnte einen kleinen Cousin haben: Der Astronom Matthew Holman am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics hat einen möglichen weiteren Zwergplaneten im Sonnensystem gefunden, vorerst „2026 ED138“ genannt. Holman verwendete dafür eine Software, die automatisch Teleskopaufnahmen vergleicht und darin Objekte sucht, die sich etwa so schnell bewegen wie Pluto. Vor etwa zwei Wochen entdeckte er darunter eines, das für seine große Entfernung extrem hell war. „Objekte wie dieses sind sehr selten, deshalb habe ich sofort überprüft, ob ich oder die Software einen Fehler gemacht haben“, sagt Holman laut einer Pressemitteilung des US-Forschungszentrums Noirlab.