Von Benjamin von Brackel

Ein paar Zahlen genügen, um den Schlamassel zu illustrieren, in dem wir uns befinden: Mit 2024 lag erstmals ein ganzes Jahr über der 1,5 Grad-Marke, Extremwetter wüteten rund um dem Globus, und der CO₂-Ausstoß steigt weiter. Seit den 1970er-Jahren sind die Populationen von Amphibien, Vögeln, Fischen, Säugetieren und Reptilien im Schnitt um mehr als 70 Prozent eingebrochen, und eine Trendwende ist nicht in Sicht. Zwei Milliarden Tonnen Müll produzieren die Haushalte weltweit pro Jahr, zur Mitte des Jahrhunderts dürfte sich die Menge Prognosen zufolge verdoppeln. Es scheint, als habe sich die Menschheit in eine Sackgasse manövriert, aus der sie nicht mehr herausfindet.