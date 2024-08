Von Katja Richter

Die Konfettikanone lässt bunten Flitter über die lachende Menschengruppe auf der Bühne rieseln. Stolz reckt ein Mann eine goldene Schaufel in die Luft: „And the winner is Arnhem!“ Die Kleinstadt aus den Niederlanden wurde Meister im nationalen Wettbewerb des „Tegelwippen“, auf Deutsch etwa „Fliesen lösen“. Fast eine halbe Million Betonplatten wurden in der Stadt im vergangenen Jahr entfernt.