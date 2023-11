Von Sebastian Herrmann

Was im Kindergarten noch Stuhlkreis genannt wurde, trägt im Arbeitskontext die Bezeichnung Meeting. Täglich gibt es Anlässe, sich mit Kollegen auszutauschen und Dinge zu besprechen; nach dem Meeting ist vor dem Meeting. Seit nun die Corona-Seuche vor fast vier Jahren über die Menschheit hereingebrochen ist, finden sehr viele dieser Treffen virtuell statt, per Videocall. Und egal ob in Fleisch und Blut oder per Teams-Zoom-Webex-Sonstwas, Meetings zählen zur Pflicht und weniger zur Kür des Arbeitsalltags: Sie schlauchen meistens. Ein wenig ausgeprägter scheint das aber der Fall zu sein, wenn sich Kollegen per Videokonferenz zusammenschalten, auf Rechner starren und in Bildschirme reden.