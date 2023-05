Werden in Flandern britische Gefallene aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt, schlägt die Stunde der "War Detectives". Sie versuchen, jeden Einzelnen zu identifizieren.

Von Hubert Wetzel, Ypern

Viel ist nicht übrig von einem Menschen, der länger als hundert Jahre in der Erde gelegen hat. Nur ein paar Kilo Knochen. Der Sarg, in dem die Überreste von Robert Kenneth Malcolm liegen, ist nicht sehr schwer. Die sechs Soldaten, die ihn tragen, marschieren langsam über den Friedhof und setzen ihn an einem frisch ausgehobenen Grab ab.