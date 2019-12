Koalas als Verlierer

Mehr als 30 000 Tiere sind auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als bedroht vermerkt. Rund 6400 davon sind vom Aussterben bedroht. Derzeit sei das "größte Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier" im Gange, erklärte die Umweltstiftung WWF am Freitag zum Erscheinen ihrer neuen Liste der Gewinner und Verlierer im Tierreich 2019.

Als Verlierer sieht der WWF etwa die Koalabären: Bei schweren Buschbränden in Australien sind seit Oktober mehr als 2000 von ihnen verbrannt. Das sagten Wissenschaftler kürzlich bei einer Anhörung im Parlament. Große Flächen an Eukalyptuswäldern, Lebensraum und gleichzeitig Nahrungsgrundlage der Koalas, sind niedergebrannt. Im Bild zu sehen sind Mitarbeiter einer Koala-Klinik in Port Macquarie, die einen bei den Bränden verletzten Bären behandeln.

Nach Angaben der Naturschutzorganisation Australia Koala Foundation (AKF) gibt es noch zwischen 43 000 und 100 000 Koalas. Die Tiere kommen nur in Australien vor. Dem WWF zufolge ist ihre Zahl in den vergangenen 25 Jahren um rund ein Drittel geschrumpft.