Von Bernd Dörries

Sakina Mati sagt, gleich falle ihr der Name des Hotels wieder ein, in dem sie damals war, ein großes Haus mit Swimmingpool in der fernen Hauptstadt, weit weg, hinter dem Meer. Sie steht vor einer kleinen Hütte in Dan Saga im Süden von Niger, ihre Kinder mahlen in einem Mörser Hirse klein, ein paar Kohlen glühen auf der Feuerstelle. Ein tolles Hotel sei das gewesen, sagt Sakina Mati, 52, und geht in ihre kleine Hütte mit den Lehmwänden. Eigentlich sind es zwei Hütten, nebeneinander gebaut, eine Art afrikanisches Doppelhaus, auf der einen Seite schlafen die Kinder, auf der anderen die Eltern. Und neben dem Bett steht eine Schatulle mit dem großen Schatz. Darin liegt ein Stapel Ausdrucke, die belegen, dass alles wirklich passiert ist, die Reise nach Washington.