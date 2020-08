Text: Marlene Weiß, Fotos: Thomas Finkler

Wenn der Hund in Christine Nöstlingers Kinderbuch "Der Hund kommt" nicht gerade allerlei Abenteuer erlebt, liegt er am liebsten auf der Wiese, schaut die Wolken am Himmel an und macht Hirnfotos. Jede Wolke ein Foto, das anschließend säuberlich mit einem Namen versehen und im Gedächtnis abgelegt wird, zum späteren Wiedervorholen und erneut Betrachten. Wer sich dem Hund bis zu dieser Stelle noch nicht tief verbunden gefühlt hat, tut es spätestens jetzt. Denn wer hat nicht schon einmal die Wolken angeschaut und geträumt? Wer hat da oben noch keine Schiffe, Fabelwesen oder Landschaften vorbeiziehen sehen?