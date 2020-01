Der Förster Peter Wohlleben ist einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren der vergangenen Jahre im deutschsprachigen Raum. Sein 2015 erschienenes Buch "Das geheime Leben der Bäume" verkaufte sich millionenfach, wurde in Dutzende Sprachen übersetzt. Am Donnerstag kommt der gleichnamige Film in die Kinos. Und Christian Ammers erster Gedanke dazu lautet: "Oh nein, jetzt geht es wieder von vorne los."