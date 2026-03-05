Zum Hauptinhalt springen

ÖkologieMacht die Jagd auf Wölfe alles noch schlimmer?

Lesezeit: 8 Min.

Zwei Eurasische Grauwölfe. In Brandenburg sind sie inzwischen weit verbreitet.
Zwei Eurasische Grauwölfe. In Brandenburg sind sie inzwischen weit verbreitet. Arterra/Philippe

Der Bundestag hat am Donnerstag beschlossen, das Schießen von Wölfen zu erleichtern. Aber was werden die Folgen sein? Eine Suche im Brandenburger Wald, wo die Wölfe gar nicht so leicht zu finden sind.

Von Benjamin von Brackel

Es wäre doch schön, dem Tier mal einen Besuch abzustatten, das so viele aufregt und das der Bundestag am Donnerstag auf die Abschussliste gesetzt hat – dem Wolf. Aber wenn man es dann versucht, wird sich schnell herausstellen: Das war eine Schnapsidee.

