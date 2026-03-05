Es wäre doch schön, dem Tier mal einen Besuch abzustatten, das so viele aufregt und das der Bundestag am Donnerstag auf die Abschussliste gesetzt hat – dem Wolf. Aber wenn man es dann versucht, wird sich schnell herausstellen: Das war eine Schnapsidee.
ÖkologieMacht die Jagd auf Wölfe alles noch schlimmer?
Lesezeit: 8 Min.
Der Bundestag hat am Donnerstag beschlossen, das Schießen von Wölfen zu erleichtern. Aber was werden die Folgen sein? Eine Suche im Brandenburger Wald, wo die Wölfe gar nicht so leicht zu finden sind.
