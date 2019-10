Mainz (dpa/lrs) - Das Wissenschaftsministerium in Rheinland-Pfalz fördert vier Forschungskollegs mit jährlich 250 000 Euro. Seit 2018 werden bereits zwei Kollegs unterstützt, nun folgten zwei weitere Projekte, sagte eine Sprecherin am Montag. Die Förderung ist auf drei Jahre angelegt.

In den Kollegs sollen Forschungs- und Promotionsprojekte an den Hochschulen und Universitäten umgesetzt werden. "In den beiden 2019 ausgewählten Kollegs werden insgesamt 14 Promovierende von dieser Förderung direkt profitieren. Weitere Promovierende werden die Möglichkeit erhalten, an den Forschungskollegs teilzunehmen", sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD). Insgesamt könnten an den vier Projekten 27 Promovierende teilnehmen.

Zu den neu geförderten Projekten gehört zum einen das Kolleg "Neuroprotektive Substanzen - NeurodegX" der Hochschule und der Technischen Universität Kaiserslautern sowie der Universität Mainz. Hier werden neurodegenerativen Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer erforscht. Außerdem wird das Projekt "DI-GEST" von der Hochschule Mainz und der Universität Mainz gefördert, das unter anderem der Frage nachgeht, wie Unternehmen die Digitalisierung bestmöglich gestalten können. Für 2020 ist die Förderung zwei weiterer Forschungskollegs geplant.