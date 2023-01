Von Nadja Tausche

Klaus Fiedler bezeichnet das, was ihm zuletzt passiert ist, als "das Surrealste, das ich erlebt habe in meinen über 45 Berufsjahren". Fiedler ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Heidelberg und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Bis vor Kurzem war er auch Herausgeber der Fachzeitschrift Perspectives on Psychological Science. Nachdem ihm in den sozialen Medien und in einer Petition mit mehr als 1300 Unterschriften Rassismus und unprofessionelles Verhalten vorgeworfen worden war, hat ihm die Association for Psychological Science (APS), in der die Zeitschrift erscheint, den Rücktritt nahegelegt - Fiedler verlor die Herausgeberschaft.