Jena (dpa/th) - Zwei Archäologen und ein Archäogenetiker aus Jena erhalten hohe Förderungen vom Europäischen Forschungsrat (ERC). Die drei Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte werden in den kommenden fünf Jahren mit jeweils 1,5 Millionen Euro gefördert, wie eine Sprecherin des Jenaer Forschungsinstituts am Mittwoch sagte. Der Archäologe Patrick Roberts (28) forscht an der Veränderung der Tropen durch den Menschen in vorindustriellen Zeiten. Robert Spengler (34), ebenfalls Archäologe, widmet sich in seinen Forschungen der Domestikation und Verbreitung von Früchten in Eurasien seit der Vorgeschichte. Der Archäogenetiker Stephan Schiffels (38) untersucht anhand seltener genetischer Varianten die Bevölkerungsgeschichte der Eisenzeit in Europa.