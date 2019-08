Thümler will Beziehungen zu Großbritannien stärken

Hannover (dpa/lni) - Trotz des Brexit-Chaos will Niedersachsen die wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Großbritannien stärken und vertiefen. Mit diesem Ziel reist Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Montag für drei Tage in das Vereinigte Königreich. "Die Verunsicherung durch den sogenannten Brexit ist bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studierenden auf beiden Seiten des Ärmelkanals groß", sagte Thümler vor der Abreise. Er bedauere sehr, dass es seit dem britischen Referendum nicht gelungen sei, zu einer tragfähigen Lösung zu gelangen.

Daher wolle der Minister auf anderer Ebene ein Zeichen setzen: "Wir sehen Europa als einen Raum für den Austausch von Ideen und Wissen – und Europa endet für uns nicht an den Außengrenzen der EU", sagte Thümler. Er fährt unter anderem ins schottische Glasgow. Dort soll eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Vereinigung der schottischen Universitäten und der niedersächsischen Landeshochschulkonferenz unterzeichnet werden.