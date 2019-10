Hannover (dpa/lni) - Die Forschung zur Digitalisierung wird in Niedersachsen landesweit vernetzt. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) übergab am Montag in Hannover Förderbescheide über insgesamt rund 22 Millionen Euro: Das Geld aus Mitteln der Volkswagenstiftung ist für sechs Zukunftslabore sowie die Einrichtung eines Direktoriums am Zentrum für digitale Innovationen (ZDIN) in Oldenburg bestimmt. Das ZDIN war im Januar gegründet worden.

Ziel des Zentrums und der fünfjährigen Vorhaben sei es, "die Digitalisierungsforschung in Niedersachsen besser zu bündeln", sagte Thümler. "Im ZDIN kommen die niedersächsischen Spitzenreiter der Digitalisierung zusammen." Als Vorsitzender des Direktoriums wurde Wolfgang Nebel vom Oldenburger OFFIS Institut für Informatik gewählt.

Die Zukunftslabore sind Plattformen, in denen sich Wissenschaftler mit Akteuren aus der Praxis und Unternehmen über Forschungsfragen austauschen können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Agrar, Energie, Gesellschaft und Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Produktion. So sollen technologische Innovationen entstehen, aus denen die Wirtschaft marktfähige Produkte entwickeln kann.

Als Beispiele für das Potenzial der Digitalisierung nannte das ZDIN etwa Feldroboter für die Landwirtschaft, intelligente Energiesysteme zur Erreichung der Klimaziele, Telemedizin zur Gesundheitsversorgung auf dem Land und Automatisierung zur Entlastung von Arbeitnehmern.