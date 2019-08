Hamburg (dpa/lno) - Leinen los für die "Celtic Explorer": Das irische Forschungsschiff wird am Montag in Hamburg beladen und startet am frühen Dienstagmorgen zu einer knapp 3800 Seemeilen (7000 Kilometer) langen Reise in die Nordsee. Zehn Wissenschaftler und Techniker unter der Leitung des Ozeanographen Holger Klein wollen für das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) rund um die Uhr ozeanographische und meereschemische Daten erfassen, so wie in jedem Jahr seit 1998.