Freiberg (dpa/sn) - Wissenschaftler in Freiberg sollen künftig in zwei neuen Laborgebäuden forschen. Am Montag wurde der Grundstein gelegt, wie eine Sprecherin der Technischen Universität Bergakademie Freiberg mitteilte. Sachsens Finanzminister Matthias Haß (CDU) hoffe demnach auf eine größere Strahlkraft der Universität durch die Neubauten. Sie stärkten das internationale Ansehen des Wissenschaftsstandortes Sachsen.

Sämtliche Labore, die bisher in den Altbauten des Campus verstreut waren, sollen schrittweise in den Neubauten am Clemens-Winkler-Bau zusammengeführt werden, erklärte Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD).

In Freiberg sollen auf etwa 4500 Quadratmetern Labore und Lagerflächen entstehen. Die Neubauten sollen im Sommer 2022 fertig gestellt werden. Die Kosten des Vorhabens beliefen sich auf etwa 53 Millionen Euro, so die Universitätssprecherin. Die Mittel kämen zum Großteil aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.