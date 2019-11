Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Susanne Schröter, Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Frankfurter Universität, wünscht sich mehr Förderung für liberale Muslime in Deutschland. "Ich halte es beispielsweise für einen Fehler, wenn man konservativen Verbänden die Flüchtlingsarbeit überlässt. Die haben die Flüchtlinge direkt in eine Parallelgesellschaft hineinintegriert", sagte die Wissenschaftlerin der Deutschen Presse-Agentur. Es sei "eine Entwicklung in die falsche Richtung", wenn säkulare Einrichtungen für Flüchtlinge, die teilweise von Migranten geführt würden, nicht ähnliche finanzielle Förderung erhielten.

Am Forschungszentrum, das an diesem Donnerstag sein fünfjähriges Bestehen feiert, steht am Freitag das Thema "Liberale Muslime und die Herausforderung des Islamismus" im Mittelpunkt einer ganztägigen Veranstaltung.

Das Thema Dschihadismus und radikaler Islamismus sieht Schröter als weiterhin aktuell an - mit Herausforderungen auch für die Arbeit des Forschungszentrums. "Wir müssten eigentlich viel mehr Manpower haben hier bei uns am Forschungszentrum", sagte Schröter zur Ausstattung des Zentrums. Dann könne in den Forschungsprojekten "auch langfristig geguckt werden: Was passiert in Südostasien, was passiert in Westafrika, in Ostafrika, in Nordafrika, in der Levante, im Kaukasus und in unterschiedlichen europäischen Ländern?"