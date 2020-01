Darmstadt (dpa/lhe) - Vor seiner Reise in die USA wird in Darmstadt ein riesiges fossiles Elefanten-Skelett probehalber noch einmal aufgebaut. Experten werden die rund 14 000 Jahre alten Knochen heute im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt zusammensetzen. Ende Januar soll das Skelett des sogenannten Mastodon dann in fünf Teile zerlegt zu einer Ausstellung im Smithsonian American Art Museum in der US-Hauptstadt Washington transportiert werden.

Die riesigen Tiere mit einer Schulterhöhe von bis zu drei Metern lebten einst in Nordamerika. Das Skelett war dem Landesmuseum zufolge 1801 in Philadelphia präsentiert worden und galt damals als Sensation, weil es das erste museal montierte Skelett eines ausgestorbenen Großsäugetieres war. Über Umwege landeten die Knochen 1854 in Darmstadt. Erstmals wird das Skelett nun für eine Ausstellung ausgeliehen. Das Mastodon ist trotz der wissenschaftlichen Bezeichnung "Mammut americanum" nicht mit dem zotteligen Wollhaarmammut verwandt.