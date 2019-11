Darmstadt (dpa) - Die meteorologische Satellitenagentur Europas, Eumetsat, will mit fünf neuen Satelliten künftig Wettervorsagen und Sturmwarnungen präziser machen. Drei Satelliten sollen die Erde in einer Höhe von 36 000 Kilometern umlaufen, zwei andere in rund 700 Kilometern. Experten aus den 30 Mitgliedstaaten von Eumetsat diskutierten am Mittwoch in Darmstadt über Chancen und Nutzen der neuen Technologien. Der Start des ersten Satelliten ist für Ende 2021 geplant. Eumetsat zufolge sollen binnen dreieinhalb Jahren alle Messgeräte im Orbit sein. Die Kosten für Raketen, Auswertung, Datenverwaltung oder auch den Bau würden sich bis 2040 auf mehrere Milliarden Euro belaufen.