Buttenwiesen (dpa/lby) - Studenten der Universität Augsburg haben Raketendrohnen aus Carbon getestet, die möglicherweise als Lufttaxis für Organe eingesetzt werden können. Bei den Versuchen am Mittwoch in Buttenwiesen im Landkreis Dillingen an der Donau hatte es aber Schwierigkeiten gegeben. Nur ein Modell schaffte es, wie vorgesehen, senkrecht zu starten und in den Gleitflug überzugehen. "Es handelt sich um Zukunftstechnologie, die sicher nicht lange auf sich warten lässt", sagte Elisabeth Schnurrer vom Netzwerk Carbon Composites.