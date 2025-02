Von Sebastian Herrmann

Kurz vor der Bundestagswahl dominieren sie die öffentliche Debatte: das Thema Migration und die damit verknüpften politischen Vorgänge. Am Rande geht es dabei immer wieder auch um die Wirtschaft: Der Spitzenkandidat der Grünen, Robert Habeck, warnte wiederholt davor, dass der Fachkräftemangel im Land durch die Positionierung von Union und FDP in der Migrationspolitik verschärft werde. Trifft das zu? Über die Auswirkungen der aktuellen politischen Streitigkeiten lässt sich zumindest derzeit keine belastbare Aussage treffen. Über die Wirkung eines Rechtsrucks in einzelnen Regionen allerdings schon – wenn auch das nicht ganz einfach ist.