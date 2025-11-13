Zum Hauptinhalt springen

KlimawandelWird es bald zu windig für Windräder?

Lesezeit: 4 Min.

Windpark vor dem britischen New Brighton in der Irischen See.
Windpark vor dem britischen New Brighton in der Irischen See. (Foto: Phil Noble/REUTERS)

Viele Anlagen in Europa und Asien könnten in Zukunft an heftigen Stürmen scheitern, warnen chinesische Wissenschaftler. Die Branche widerspricht.

Von Benjamin von Brackel

Am 6. September 2024 traf Supertaifun Yagi auf die chinesische Küste, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde war es der stärkste Herbststurm seit Beginn der Aufzeichnungen. Vier Menschen starben, und mehr als 700 000 mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch einen Windpark an der Küste der chinesischen Provinz Hainan erwischte es: Sechs Windräder wurden massiv beschädigt, brachen entzwei oder knickten um, ein Millionenschaden.

