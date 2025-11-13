Am 6. September 2024 traf Supertaifun Yagi auf die chinesische Küste, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde war es der stärkste Herbststurm seit Beginn der Aufzeichnungen. Vier Menschen starben, und mehr als 700 000 mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch einen Windpark an der Küste der chinesischen Provinz Hainan erwischte es: Sechs Windräder wurden massiv beschädigt, brachen entzwei oder knickten um, ein Millionenschaden.