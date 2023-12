Von Jakob Wetzel

Wie der Alltag in Skandinavien zur Zeit der Wikinger war, lässt sich nur spekulieren. Klar ist aber: Die Menschen futterten noch keine Nikoläuse, Lebkuchen oder Pralinen aus Schokolade in sich hinein; Kakaobohnen wuchsen damals nur im noch lange nicht von Europäern kolonisierten Amerika. Trotzdem hatten die Skandinavier damals erschreckend schlechte Zähne. Und wie nun Forscherinnen und Forschern um die Zahnmedizinerin Carolina Bertilsson von der Universität Göteborg in der Fachzeitschrift Plos One berichten, behalfen sie sich in ihrer Not mit teils erstaunlich fortschrittlichen Mitteln.