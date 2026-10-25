Lange ließ sich das Wetter in zwei bis sechs Wochen nicht sinnvoll vorhersagen: Der Mittelwert der Vorjahre war die beste Prognose. Das ändert sich jetzt, dank KI. Aber was heißt das im Alltag?

Ein internationales Forschungsteam hat eine Art Verbesserungsmaschine erdacht, die bisherige Wettervorhersagen genauer macht. Die KI-basierte Methode stellen die Meteorologinnen und Meteorologen in einer Studie im Fachjournal Nature vor. Mit ihrer intelligenten Nachbearbeitung werde jede Art der Prognose besser, schreiben die Autoren, sowohl kurzfristige als auch langfristige. Besonders interessant aber ist die Wirkung in der sogenannten „Vorhersagbarkeitswüste“: dem Zeitraum zwischen zwei und sechs Wochen in der Zukunft.