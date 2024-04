Von Marlene Weiß

Dass etwas Ungewöhnliches im Gange ist, merkt man oft am martialischen Vokabular der Meteorologen - so wie in den vergangenen Tagen, als von einer Temperaturexplosion die Rede war und von Rekorden, die nicht nur gebrochen, sondern gleich pulverisiert werden dürften. In Deutschland werden an diesem Wochenende weiträumig Temperaturen von mehr als 25 Grad erwartet, am Oberrhein könnten es am Samstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 30 Grad werden, am Sonntag ist das unter Umständen auch im Südosten möglich. Was also ist da los, und wie ungewöhnlich ist es?