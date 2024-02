Wettervorhersage mit KI: "Wir sind mitten in einer Revolution"

"Wir sind mitten in einer Revolution"

Von Christian Meier

Angekündigt war Sonnenschein, und dann trübt zäher Hochnebel den Himmel - an solchen Tagen könnte man meinen, die Wettervorhersage sei trotz technischen Fortschritts kaum besser geworden. Doch der Chef der numerischen Wettervorhersage beim Deutschen Wetterdienst (DWD), Roland Potthast, widerspricht: "Wir können heute das Wetter einer Woche so gut vorhersagen wie in den 1950er-Jahren das eines Tages", sagt er. Die Wettervorhersage werde stetig besser.