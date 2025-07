Geht man nach der Definition eines Sommertags – eine Tageshöchsttemperatur von mindestens 25 Grad Celsius –, so fällt der Sommer in Deutschland derzeit aus. Nur knapp über 20 Grad werden derzeit an vielen Orten erreicht. Dafür immer wieder Regenschauer bis hin zu Dauerregen. Im Nordwesten Baden-Württembergs kamen übers Wochenende innerhalb von 24 Stunden verbreitet Mengen zwischen 50 und 70 Litern pro Quadratmeter zusammen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Riedlingen lösten die Niederschläge wahrscheinlich einen Erdrutsch aus, ein Regionalzug entgleiste, drei Menschen starben . Kühl und regnerisch geht es auch in den nächsten Tagen weiter.

Ganz anders das Bild in Südeuropa. Im türkischen Silopi stieg das Thermometer am Freitag auf 50,5 Grad, ein neuer nationaler Hitzerekord. Auch auf dem Balkan und in Italien herrschten zuletzt Temperaturen von mehr als 40 Grad, in Griechenland verhängte die Regierung Arbeitsverbote während der heißesten Stunden des Tages.

Der scharfe Kontrast in Europa lässt sich durch die aktuelle Großwetterlage erklären. Da ist zunächst ein stabiles Hochdruckgebiet über dem Atlantik. Da sich Hochs auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn drehen, strömt östlich davon kalte, feuchte Luft über Mitteleuropa in Richtung des Alpenrands. „Durch die west- bis nordwestliche Anströmung stauen sich dort die Niederschläge“, schreibt der DWD in einer Mitteilung.

Über Südeuropa hat sich dagegen von Spanien über Italien bis zur Türkei eine ausgedehnte Hitzeglocke gebildet, einströmende heiße Luft aus Nordafrika und ein stark erhitztes Mittelmeer trugen vielerorts zu Rekordwerten bei. Auf der Höhe Italiens dringt mittlerweile aber vermehrt kühlere Luft aus dem Norden ein, auch dort wird das Wetter deshalb gerade etwas unbeständiger.

Von Mitte August an könnten die Temperaturen wieder deutlich ansteigen

In weiten Teilen Deutschlands dürfte es in den nächsten Tagen einige Grad kühler bleiben als für diese Jahreszeit üblich. Da die Stauwirkung an den Alpen nachlässt und die Luft etwas abtrocknet, werde zumindest Starkregen unwahrscheinlicher, so der DWD, Schauer und Gewitter dürften hingegen weiter über das Land ziehen.

Hat der Sommer überhaupt noch mal eine Chance in diesem Jahr? Etwas Hoffnung macht die Langzeitprognose des Europäischen Zentrums für Mittelfristvorhersage (ECMWF): Demnach könnten die Temperaturen etwa ab Mitte August wieder deutlich ansteigen. Die Langzeit-Berechnungen liefern anders als der Wetterbericht der nächsten Tage jedoch keine exakten Tagesprognosen, sondern zeigen lediglich eine Tendenz an – die zeigt auf der Temperaturskala immerhin nach oben.

Segensreich wirkt sich das Regenwetter auf die Pflanzen und damit für die Landwirtschaft aus. Noch in der zweiten Juliwoche hatte der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung eine „Verschärfung der Situation“ angezeigt, vor allem in Sachsen-Anhalt und Berlin-Brandenburg sowie im nördlichen Sachsen herrschte verbreitet Trockenheit. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich entspannt, wie die Dürrekarten zeigen: Im Norden und im Osten Deutschlands sowie am Alpenrand steht den Pflanzen wieder vergleichsweise viel Wasser zur Verfügung.