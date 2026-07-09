Die Weltmeere sind so heiß wie nie zuvor zu dieser Jahreszeit. Forscher fürchten ein Massensterben unter Korallen – und drastische Folgen für das Wetter auch in Europa.

Die Weltmeere sind so warm wie nie zuvor in dieser Jahreszeit beobachtet: 20,9 Grad Celsius im Schnitt (ausgenommen die subarktischen und arktischen Regionen). In der Nordsee liegen die Oberflächentemperaturen zwei bis drei Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020, im Mittelmeer sogar drei bis fünf Grad darüber. „Die Ozeantemperaturen sind für die Zeit des Jahres wirklich außergewöhnlich“, sagt Samantha Burgess, Vizedirektorin des EU-Programms Copernicus.