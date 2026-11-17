Auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya merkt man instinktiv, wenn jemand Wichtiges unterwegs ist – laute Stimmen, gedrehte Köpfe, hektische Bewegungen. Wenn etwa der hochgewachsene US-Demokrat Gavin Newsom zu seinem nächsten Treffen schreitet, zieht er eine Menschentraube mit sich, man muss fast zur Seite springen, um nicht ins Visier der Personenschützer zu geraten.
Klimakonferenz in Antalya„Wir haben nicht genug getan, um die Emissionen zu begrenzen“
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Der Weltklimarat steht massiv unter Druck, einige Staaten wollen die nächsten Berichte verzögern. IPCC-Vorsitzender Jim Skea spricht von einer „sehr heiklen Situation“ – und den Chancen, die globale Erwärmung zurückzudrehen.
Interview von Christoph von Eichhorn
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