Der Weltklimarat steht massiv unter Druck, einige Staaten wollen die nächsten Berichte verzögern. IPCC-Vorsitzender Jim Skea spricht von einer „sehr heiklen Situation“ – und den Chancen, die globale Erwärmung zurückzudrehen.

Auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya merkt man instinktiv, wenn jemand Wichtiges unterwegs ist – laute Stimmen, gedrehte Köpfe, hektische Bewegungen. Wenn etwa der hochgewachsene US-Demokrat Gavin Newsom zu seinem nächsten Treffen schreitet, zieht er eine Menschentraube mit sich, man muss fast zur Seite springen, um nicht ins Visier der Personenschützer zu geraten.