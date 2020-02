Sonnenstürme, Asteroiden, Weltraumschrott - der Erde drohen Gefahren aus dem All. Europas Raumfahrt will nun endlich etwas dagegen unternehmen. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit.

Die Müllabfuhr kommt etwas später, aber sie kommt. Versprochen. Im Jahr 2025 oder so. Dann will die Europäische Raumfahrtagentur Esa erstmals gezielt den Schrott in der Erdumlaufbahn anpeilen, ansteuern, einfangen und entsorgen. Ramadama in der Raumfahrt.