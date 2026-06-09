Taucher entfernten Fischnetze von einem Schiffswrack vor Sizilien, als ein weißer Hai auf sie zu schwamm. Was die Sichtung so besonders macht.

Als Derk Remmers das Tier bei seinem Tauchgang sieht, weiß er sofort, womit er es zu tun hat: das charakteristische Aussehen, die Nase, die Größe, die Färbung. Das muss ein weißer Hai sein. Der Taucher sucht hastig den An-Knopf seiner Kamera, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht läuft. Remmers und die anderen Taucher in seinem Team zählen zu den wenigen Menschen, die jemals beim Gerätetauchen im Mittelmeer diese Haiart zu Gesicht bekommen haben.