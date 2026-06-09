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BiologieUnd dann schwimmt ein weißer Hai im Mittelmeer vorbei

Lesezeit: 2 Min.

Schätzungen gehen davon aus, dass es nur noch rund 250 weiße Haie im Mittelmeer gibt.
Schätzungen gehen davon aus, dass es nur noch rund 250 weiße Haie im Mittelmeer gibt. Derk Remmers/Ghost Diving

Taucher entfernten Fischnetze von einem Schiffswrack vor Sizilien, als ein weißer Hai auf sie zu schwamm. Was die Sichtung so besonders macht.

Von Valentina Reese

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Als Derk Remmers das Tier bei seinem Tauchgang sieht, weiß er sofort, womit er es zu tun hat: das charakteristische Aussehen, die Nase, die Größe, die Färbung. Das muss ein weißer Hai sein. Der Taucher sucht hastig den An-Knopf seiner Kamera, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht läuft. Remmers und die anderen Taucher in seinem Team zählen zu den wenigen Menschen, die jemals beim Gerätetauchen im Mittelmeer diese Haiart zu Gesicht bekommen haben.

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