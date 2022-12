Warten artet oft in Langeweile aus. Aber muss das immer so sein?

Am Bahnsteig, an der Kasse, im Amt: Manchmal kann Warten ziemlich nerven. Warum ist es so schwer - und was macht es erträglicher? Ein Gespräch mit dem Soziologen Andreas Göttlich über Selbstbestimmung, Effizienz und Langeweile.