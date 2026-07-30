Der Sommer ist längst nicht vorbei, doch bereits jetzt ist klar, dass Frankreich die schlimmste Waldbrandsaison der vergangenen 20 Jahre erlebt. Allein in den vergangenen vier Wochen verbrannten nach Schätzungen des europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS mehr als 600 Quadratkilometer, in etwa so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2022 insgesamt.