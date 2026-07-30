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WaldbrändeWas Deutschland aus den Feuern in Südeuropa lernen kann

Lesezeit: 4 Min.

Einsatzkräfte beobachten von einem Hubschrauber aus einen Waldbrand bei Ares im Südwesten Frankreichs.
Einsatzkräfte beobachten von einem Hubschrauber aus einen Waldbrand bei Ares im Südwesten Frankreichs. BAZ RATNER/AFP

Frankreich und Spanien erleben Rekordwaldbrände. Doch auch in Deutschland steigen die Feuerrisiken. Die Zeit zur Anpassung drängt.

Von Christoph von Eichhorn

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Der Sommer ist längst nicht vorbei, doch bereits jetzt ist klar, dass Frankreich die schlimmste Waldbrandsaison der vergangenen 20 Jahre erlebt. Allein in den vergangenen vier Wochen verbrannten nach Schätzungen des europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS mehr als 600 Quadratkilometer, in etwa so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2022 insgesamt.

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